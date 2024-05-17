Efsanevi rock’çı UEFA finalinin açılış gösterisini sallayacak

Efsanevi rock müzisyeni Lenny Kravitz, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Gösterisi'nde konser verecek. Pepsi'nin sunduğu etkinliğin ana performansını gerçekleştirecek olan sanatçı, "Kalbimde özel bir yere sahip olan Londra'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Gösterisi'nde sahneye çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Pek çok kişi için çok önemli olan bu final öncesinde çok heyecan verici bir gösteri olacak. Size gösterimizi sunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.