Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi.Olay, Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan bir AVM'deki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, şarkıcı Derya Bedavacı'nın sahne aldığı esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi.Panikleyen vatandaşlar masa ve sandalyeleri kendine siper etti. Saldırganlar araçla bölgeden kaçarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polis, eğlence mekanında incelemelerde bulundu. Öte yandan, kaçan saldırganlardan gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.