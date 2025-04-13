‘Eğlenmek bir tedavi biçimi’

Özcan Deniz, önceki gün Kıbrıs'ta sahneye çıktı. "Geceye motivasyon şarkısıyla başlayalım istedim" diyen şarkıcı, 'Aslan Gibi'yle konserine start verdi. Son zamanlarda ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde olan ve kısa bir süre önce kalp spazmı geçiren Deniz, şunları söyledi: "Eğlenmek bir tedavi biçimidir, bunu asla unutmayın. Bugün bu gece vücudunuzda bilmediğiniz bir şeyi tedavi edeceksiniz. Gelecekte paranızı pulunuzu hastanede harcamak istemiyorsanız müziğin ve bu gecenin tadını çıkarın."Gecede Özcan Deniz'i eşi Samar Dadgar da izledi. Herkesi eğlenmeye davet eden sanatçı "Eşim burada, ben de eşime hava atma peşindeyim" diyerek espri yaptı.