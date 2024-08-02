Ekip beşinci filmde zombilerle savaşıyor

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olan 'Kutsal Damacana', beşinci ve son filmiyle izleyiciyle buluşuyor. Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin çekimleri başladı. Pandemi sonrası vizyona giren ve art arda rekorlara imza atan serinin beşinci filmde de Sezer'e, 'Asım' karakteriyle Ersin Korkut eşlik edecek. 17 Ocak 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde; Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.