Gaffur sayesinde tarla aldım

Yurt dışında halen ilgiyle izlenen atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gaffur' performansıyla adından bahsettiren oyuncu Bülent Polat, kendisini toprağa verdi. Çanakkale'de ailesiyle birlikte çiftçilik yapan ünlü oyuncu, vaktinin çoğunu orada geçiriyor.8 yaşındaki Doğa ve 1 yaşındaki Doğu adlı çocuklarıyla doğada olmanın keyfini yaşayan Polat, aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapıyor. Hem bahçeyle hem de restoranla uğraşan oyuncu, "Toprakla huzur buluyorum.Adana'daki günlerden zaten alışığım. Ekmeyi biçmeyi mahsul toplamayı çok seviyorum. Çocuklarım için de büyük bir eğlence burası. Hayvanlarımız var. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz organik ürünleri restoranımızda kullanıyoruz" dedi.