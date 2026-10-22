Haberler Günaydın Haberleri Ekranların minik yıldızıydı, ‘Kutu Bebek'in son hali gündem oldu! Ebrar Demirbilek ‘Altı Üstü İstanbul’ fanı çıktı!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:49 Son Güncelleme: 22.10.2026 09:32

Ekranların minik yıldızıydı, ‘Kutu Bebek'in son hali gündem oldu! Ebrar Demirbilek ‘Altı Üstü İstanbul’ fanı çıktı!

2016 yılında katıldığı Çocuktan Al Haberi programında ekran başındakilerin sevgisini kazanan çocuk oyuncu Ebrar Alya Demirbilek, aradan geçen yılların ardından son görüntüsü ve açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Oyunculuk eğitimi alarak kariyerine çeşitli dizi ve film projeleriyle devam eden genç yetenek, katıldığı bir etkinlikte güncel televizyon yapımlarını yakından takip ettiğini belirterek son dönemdeki favori dizisini paylaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ekranların minik yıldızıydı, ‘Kutu Bebek’in son hali gündem oldu! Ebrar Demirbilek ‘Altı Üstü İstanbul’ fanı çıktı!
  • ABONE OL

2016 yılında yayın hayatına başlayan Çocuktan Al Haberi programı, ekranlara taşıdığı miniklerin renkli dünyasıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Program, Çakıl Bebek Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi tanınan isimlerin yanı sıra, sevimli tavırlarıyla öne çıkan Ebrar Alya Demirbilek'i de izleyiciyle buluşturmuştu.

Yayınlandığı dönemde izleyicilerin sevgisini kazanan Demirbilek, aradan geçen yılların ardından yeniden magazin basınının ilgisini çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Küçük yaşlarda yakaladığı bu tanınırlığın ardından oyunculuk alanında eğitimler alan Demirbilek, kariyerine temel oluşturacak adımlar atmayı sürdürdü.

Geçen zaman zarfında çeşitli film ve dizi projelerinde yer alan çocuk oyuncu, yer aldığı çalışmalarla ekranlardaki yolculuğuna devam ediyor.

Demirbilek, son dönemde gösterdiği performanslar ve katıldığı etkinliklerle adından söz ettiriyor.

İŞTE KUTU BEBEK'İN SON HALİ!

Son olarak katıldığı bir organizasyonda kameraların karşısına geçen Demirbilek, televizyonda izlemekten keyif aldığı yapımlara dair merak edilen bir ayrıntıyı paylaştı.

Ekrandaki yeni işleri ve projeleri yakından takip ettiğini belirten Demirbilek, favori dizisini açıkladı.

Güncel yapımları kaçırmadan izlemeye özen gösterdiğini dile getiren Ebrar Demirbilek, "Tüm dizileri takip etmeye çalışıyorum ama şu aralar Altı Üstü İstanbul'u izliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirbilek'in bu açıklamaları ve son görüntüsü magazin haberlerinde yer buldu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekranların minik yıldızıydı, ‘Kutu Bebek'in son hali gündem oldu! Ebrar Demirbilek ‘Altı Üstü İstanbul’ fanı çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA