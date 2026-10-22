Ekranların minik yıldızıydı, ‘Kutu Bebek’in son hali gündem oldu! Ebrar Demirbilek ‘Altı Üstü İstanbul’ fanı çıktı!

2016 yılında yayın hayatına başlayan Çocuktan Al Haberi programı, ekranlara taşıdığı miniklerin renkli dünyasıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
Program, Çakıl Bebek Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi tanınan isimlerin yanı sıra, sevimli tavırlarıyla öne çıkan Ebrar Alya Demirbilek'i de izleyiciyle buluşturmuştu.
Küçük yaşlarda yakaladığı bu tanınırlığın ardından oyunculuk alanında eğitimler alan Demirbilek, kariyerine temel oluşturacak adımlar atmayı sürdürdü.
Geçen zaman zarfında çeşitli film ve dizi projelerinde yer alan çocuk oyuncu, yer aldığı çalışmalarla ekranlardaki yolculuğuna devam ediyor.
Demirbilek, son dönemde gösterdiği performanslar ve katıldığı etkinliklerle adından söz ettiriyor.
İŞTE KUTU BEBEK'İN SON HALİ!
Son olarak katıldığı bir organizasyonda kameraların karşısına geçen Demirbilek, televizyonda izlemekten keyif aldığı yapımlara dair merak edilen bir ayrıntıyı paylaştı.
Ekrandaki yeni işleri ve projeleri yakından takip ettiğini belirten Demirbilek, favori dizisini açıkladı.
Güncel yapımları kaçırmadan izlemeye özen gösterdiğini dile getiren Ebrar Demirbilek, "Tüm dizileri takip etmeye çalışıyorum ama şu aralar Altı Üstü İstanbul'u izliyorum" ifadelerini kullandı.