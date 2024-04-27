Ekranların yeni nesil yarışması ’Alan’ yakında atv’de!

"The Floor" adıyla tüm dünyada reyting rekorları kıran "Alan", Hollanda, İspanya, Fransa, ABD, İtalya, Almanya'dan sonra şimdi de Türkiye'de yayınlanacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül

Alan çok yakında atv'de! Başvurular için www.atv.com.tr

ALAN HAKKINDA

Alan'da 100 yarışmacı, her biri kendi bilgi alanını temsil eden 100 eşit kareye bölünmüş dev bir LED zemin üzerinde bilgiye dayalı soru düellolarıyla karşı karşıya gelecek. Amaç soruları doğru cevaplayarak tüm alanı kendisine katıp; en sonda büyük ödüle sahip olabilmek.

' Alan' yakında atv'de başlıyor!