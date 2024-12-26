Elektronik müziğe senfoni yorumu

TÜRK müzik endüstrisinin en başarılı prodüktör, aranjör ve DJ'lerini 60 kişilik senfoni orkestrası ile buluşturacak olan müzik etkinliği Symphobeats, 24 Ocak'ta Sarıyer'teki bir kültür sanat mekanında gerçekleşecek. Konserde Ozan Doğulu, Murat Uncuoğlu ve İskender Paydaş elektronik dans müziklerini senfoni orkestra ile birlikte yeniden yorumlayarak 2 saatlik bir performans sergileyecek. Gecenin sunucusu DJ Funky C, aynı zamanda şarkıları da yorumlayacak. Konserde sürpriz konuk sanatçılar da sahne alacak.