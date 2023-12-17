‘Eleştiriler umurumda değil, beni sevmeyen cici oğluna almasın’

Popçu İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yeni yıl öncesi 2023'ün değerlendirmesini yapan Derici, "Hiçbir beklentim yok. Beklenti oldukça olmuyor çünkü. Sağlığım yerinde olsun, paramı kazanayım yeter. 2023 kariyerim açısından çok güzel geçti" diye konuştu. Derici'ye, geçtiğimiz günlerde aldığı ödülü çöpe atan Reynmen için söylediği çirkin söz hatırlatıldı. Derici, bu konuyla ilgili "Ben trolüm hayatım. Bugün öyle yazarım, yarın 'canım' yazarım. O benim kardeşim. Kavga yok ortada" dedi. Derici, kendisine "Biraz kaliteli ol. O ağzı bırak bence" tavsiyesinde bulunan Demet Akalın için ise şunları söyledi: "Çok seviyorum onu, ölüyorum, hastasıyım. 13 yıldır beni eleştirmeyen mi kaldı? Dikkate alıyor muyum? Buradan giriyor, buradan çıkıyor. İstemeyen cici oğluna almasın. Ben mükemmelim. 1.67 boyumun her santimetre karesine aşığım. En çok da aklıma. Aklıma erişebilenler eleştirirse çok tatlı olur."Ünlü popçu, yönetmen Gökhan Fırat'la ilişkisi hakkında da "Çok dallanıp budaklandırmaya gerek yok. Güzel giden bir ilişkim var. Güzel gitsin, daha gizli gitsin. Zaten sakladığımız bir şey yok. Nazara falan da inanmıyorum. Su geçirmez saat gibi nazar geçirmezim" dedi.