Elif, Fırat’ın babasının Cemil olmadığını öğrendi!

ATV'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. 26'ıncı bölümde; Elif'e kan gerekir.Dila'nın kanı uyar ama vermek istemez. Ümran, Fırat'ın hayatını kurtardığı için Elif'in ölmesine izin vermez Dila'yı zorlar. Dila'nın kan vermesi ile hayata dönen Elif, herkesi mutlu eder. Bu arada Fırat ve Dila'nın kan grupları tutmaz. Fırat'ın babası ile de kan grubu aynı değildir. Yasemin, Fırat Bey'in Cemil'in oğlu olmadığını bilmediğini söyleyerek özür diler ve Elif'i bomba gibi bu gerçekle büyük şaşkınlığa uğratır.