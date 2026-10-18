Elinde servet taşıdı, fiyatı dudak uçuklattı! Aslışah Alkoçlar’ın çantası arabayı solladı!

ÇANTASININ FİYATI LÜKS KLASİĞİ GERİDE BIRAKTI

İkinci el lüks moda pazarında dünyaca ünlü bu özel çanta modelinin yaklaşık 30 bin ile 35 bin dolar arasında alıcı bulduğu belirtiliyor. Alkoçlar'ın pozunda fonda yer alan ve 1980'li yıllara damgasını vuran klasik otomobil ise koleksiyonerlerin gözde parçaları arasında gösteriliyor. Piyasada bu tarz ikonik bir klasiğin ortalama değerinin 17 bin dolar civarında olduğu hesaplanıyor.