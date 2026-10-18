Elinde servet taşıdı, fiyatı dudak uçuklattı! Aslışah Alkoçlar’ın çantası arabayı solladı!

Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu olan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, cemiyet hayatındaki şıklığı ve moda anlayışıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Takvim'de yer alan habere göre; kombini için bordo renkli ikonik bir model çantayı tercih eden Aslışah Alkoçlar, arka planında yer alan nostaljik marka araçla da görsel bir uyum yakaladı.
Ancak kareyi inceleyenlerin gözünden kaçmayan asıl detay, klasik otomobille yarışan çantanın piyasa değeri oldu.
ÇANTASININ FİYATI LÜKS KLASİĞİ GERİDE BIRAKTI
İkinci el lüks moda pazarında dünyaca ünlü bu özel çanta modelinin yaklaşık 30 bin ile 35 bin dolar arasında alıcı bulduğu belirtiliyor. Alkoçlar'ın pozunda fonda yer alan ve 1980'li yıllara damgasını vuran klasik otomobil ise koleksiyonerlerin gözde parçaları arasında gösteriliyor. Piyasada bu tarz ikonik bir klasiğin ortalama değerinin 17 bin dolar civarında olduğu hesaplanıyor.
Geniş bir çanta koleksiyonuna sahip olduğu bilinen ve lüks tasarımlara olan ilgisiyle tanınan sosyetik güzel, retro dokunuşlarla hazırladığı bu kombin sayesinde bir kez daha tarzının bedeliyle adından söz ettirmeyi başardı.
ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
Aslışah Alkoçlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ile eski milli futbolcu Selim Soydan'ın torunu, Gülşah Alkoçlar ile Ender Alkoçlar'ın kızıdır.
Küçük yaşlardan itibaren sporla yakından ilgilenen Alkoçlar, Londra'da King's College'da işletme eğitimi almıştır.
Cemiyet hayatının öne çıkan genç isimleri arasında yer alan Aslışah Alkoçlar, moda, sağlıklı yaşam ve spor alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile dünya evine giren ünlü ismin bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. Sosyal medyada stil önerileri ve günlük yaşamına dair paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam etmektedir.