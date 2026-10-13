Torun Aslışah Alkoçlar aile albümünü açtı: Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in zarif tarzı tam not aldı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aslışah Alkoçlar, son olarak takipçilerini geçmişe götüren renkli bir aile albümü sundu.
Yeşilçam'ın efsane ismi Koçyiğit ise yıllara meydan okuyan güzelliği, duru zarafeti ve stil sahibi şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kahverengi üstünü krem rengi pantolonuyla kombinleyen usta sanatçının tarzı takipçilerinden tam not alırken, Alkoçlar dedesi Selim Soydan ile olan fotoğrafına "Benim favori kişim" notunu düştü.
Sosyetik güzel, babası ve dedesinin birlikte yer aldığı kareye ise "Ailemizin direkleri" notunu yazarak aile bağlarının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
22 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Aslışah Alkoçlar, cemiyet hayatının ve sosyal medyanın tanınan isimlerinden biridir.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit ile eski milli futbolcu Selim Soydan'ın torunu; Gülşah Alkoçlar ve iş insanı Ender Alkoçlar'ın küçük kızıdır.
Gençlik yıllarında milli karkayağı sporculuğu yapan Alkoçlar, yükseköğrenimini Londra'da ekonomi alanında tamamlamıştır.
2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren ünlü ismin bu evlilikten Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunmaktadır.