Haberler Günaydın Haberleri Torun Aslışah Alkoçlar aile albümünü açtı: Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in zarif tarzı tam not aldı...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:47 Son Güncelleme: 13.10.2026 13:51

Torun Aslışah Alkoçlar aile albümünü açtı: Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in zarif tarzı tam not aldı...

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından aile albümünü paylaştı. Anneannesi, dedesi ve ailesiyle çekilen özel karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Alkoçlar'ın paylaşımlarına beğeni yağarken, 78 yaşındaki usta oyuncunun zarafeti ve şıklığı damga vurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Torun Aslışah Alkoçlar aile albümünü açtı: Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit’in zarif tarzı tam not aldı...
  • ABONE OL

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aslışah Alkoçlar, son olarak takipçilerini geçmişe götüren renkli bir aile albümü sundu.

Aile fertleriyle çekilen özel pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, karelere eklediği samimi ve duygu dolu notlarla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Genç kızlara taş çıkartan fizik! Aslışah Alkoçlar’ın spor sonrası kasları gündeme damga vurdu...

Anneannesi Hülya Koçyiğit ile çekildiği kareyi "Anneannem. My idol." (İdolüm) notuyla paylaşan Alkoçlar'ın gönderisi büyük ilgi gördü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yeşilçam'ın efsane ismi Koçyiğit ise yıllara meydan okuyan güzelliği, duru zarafeti ve stil sahibi şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kahverengi üstünü krem rengi pantolonuyla kombinleyen usta sanatçının tarzı takipçilerinden tam not alırken, Alkoçlar dedesi Selim Soydan ile olan fotoğrafına "Benim favori kişim" notunu düştü.

Sosyetik güzel, babası ve dedesinin birlikte yer aldığı kareye ise "Ailemizin direkleri" notunu yazarak aile bağlarının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

22 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Aslışah Alkoçlar, cemiyet hayatının ve sosyal medyanın tanınan isimlerinden biridir.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit ile eski milli futbolcu Selim Soydan'ın torunu; Gülşah Alkoçlar ve iş insanı Ender Alkoçlar'ın küçük kızıdır.

Gençlik yıllarında milli karkayağı sporculuğu yapan Alkoçlar, yükseköğrenimini Londra'da ekonomi alanında tamamlamıştır.

2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren ünlü ismin bu evlilikten Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Sosyal medya içerikleri, moda ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Torun Aslışah Alkoçlar aile albümünü açtı: Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in zarif tarzı tam not aldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA