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Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:19 Son Güncelleme: 08.10.2026 15:25

Genç kızlara taş çıkartan fizik! Aslışah Alkoçlar’ın spor sonrası kasları gündeme damga vurdu...

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, spor sonrası kaydettiği görüntülerle tüm dikkatleri üzerine çekti. İki çocuk doğumunun ardından formundan hiçbir şey kaybetmeyen ünlü isim, belirginleşen karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı.

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Genç kızlara taş çıkartan fizik! Aslışah Alkoçlar’ın spor sonrası kasları gündeme damga vurdu...
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine geldi.

İş insanı Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü isim, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından spor sonrası çekilen yeni görüntülerlerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Hülya Koçyiğit'in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar'ın çocukları Dubai'de okula başladı!

Yoğun spor temposu ve disiplinli yaşam tarzıyla tanınan Alkoçlar, antrenman bitiminde ayna karşısına geçerek kaydettiği videoyla dikkatleri üzerine çekti.

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İki çocuk annesi olmasına rağmen fit görünümünden taviz vermeyen sosyetik güzelin belirginleşen karın kasları adeta göz doldurdu.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve binlerce beğeni alan bu paylaşım, "Genç kızlara taş çıkartıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Genç kızlara taş çıkartan fizik! Aslışah Alkoçlar'ın spor sonrası kasları gündeme damga vurdu... | Video

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar'ın çocukları Dubai’de okula başladı!

Ünlü ismin bu paylaşımından sonra hayatı ve kariyeri bir kez daha merak konusu oldu.

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ile eski milli futbolcu Selim Soydan'ın torunu olan Aslışah Alkoçlar, 22 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Gülşah ve Ender Alkoçlar çiftinin kızı olan Aslışah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan ile evli olan Neslişah Alkoçlar'ın da kız kardeşidir.

Eğitimini Londra'da ekonomi üzerine tamamlayan Alkoçlar, genç yaşlarda milli kayakçı olarak spor kariyerinde başarılar elde etti.

Ünlü isim, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturdu.

Çiftin bu evlilikten Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Genç kızlara taş çıkartan fizik! Aslışah Alkoçlar’ın spor sonrası kasları gündeme damga vurdu...
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