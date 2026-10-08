Genç kızlara taş çıkartan fizik! Aslışah Alkoçlar’ın spor sonrası kasları gündeme damga vurdu...

İş insanı Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü isim, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından spor sonrası çekilen yeni görüntülerlerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Hülya Koçyiğit'in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar'ın çocukları Dubai'de okula başladı!