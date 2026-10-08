Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine geldi.
İki çocuk annesi olmasına rağmen fit görünümünden taviz vermeyen sosyetik güzelin belirginleşen karın kasları adeta göz doldurdu.
Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve binlerce beğeni alan bu paylaşım, "Genç kızlara taş çıkartıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Genç kızlara taş çıkartan fizik! Aslışah Alkoçlar'ın spor sonrası kasları gündeme damga vurdu... | Video
Ünlü ismin bu paylaşımından sonra hayatı ve kariyeri bir kez daha merak konusu oldu.
ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ile eski milli futbolcu Selim Soydan'ın torunu olan Aslışah Alkoçlar, 22 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Gülşah ve Ender Alkoçlar çiftinin kızı olan Aslışah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan ile evli olan Neslişah Alkoçlar'ın da kız kardeşidir.
Eğitimini Londra'da ekonomi üzerine tamamlayan Alkoçlar, genç yaşlarda milli kayakçı olarak spor kariyerinde başarılar elde etti.