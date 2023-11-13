"Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ellerini taşın altına koydular"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün bakanlık bünyesindeki atanma süreçlerine ilişkin SABAH'a konuştu. İki ismin da sanat dünyasında kazandıkları ücretten feragat ederek böyle bir karar aldığına dikkat çeken Mumcu, "Sayın Bakanımızın talimatı sonrası kendileri ile bizzat ben görüştüm. Devlet çağırdı, onlar da elini taşın altına koydu. Bundan sonraki süreçte de benzer atamalar olabilir" dedi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atanan Tan Sağtürk'ün son derece liyakatli isimler olduğunu vurgulayan Mumcu, bu durumun da eleştirilere fırsat vermediğini belirtti. İki ismin de şu ana kadar görevlerinde oldukça başarılı olduğunu dile getiren Mumcu, "Beklenti sizdeki gibi bizde de çok yüksek" yorumunu yaptı.