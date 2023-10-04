Ebru Elver’e davada ikinci şok!

Ünlü şarkıcı Ebru Elver, geçen yıl ocak ayında kendisini şoke eden bir olay yaşadı. Bir emlak sitesinde beğendiği Kadıköy Moda'daki evi tutmak için ilanı koyan Akın T. ile iletişime geçen Elver, anlaşma sonucunda ev sahibi sandığı kişiye 6 aylığına 28 bin lira ödeme yaptı.Kiraladığı evi görmek istediğinde dairenin kapısını açan kişinin "Burası benim evim" demesi üzerine dolandırıldığını anlayan Elver, evi kiralayan kişiyi arasa da ulaşamadı."Başımdan kaynar sular döküldü" diyerek yaptığı şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Akın T.'nin hileli davranışlarla şarkıcıyı zarara uğratıp haksız menfaat temin ettiğinin altını çizdi. Dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi. GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurduğu olayda ilk duruşma görüldü.Hakim karşısına çıkan Akın T., ev ilanlarına bakarken Hakan isimli bir kişiyle tanıştığını, onun evini Elver'e kiraladığını ve parayı da Hakan'a verdiğini söyledi. Mahkeme bu iddialar karşısında hem Hakan'ın hem de Elver'in dinlenmesini istedi. Ancak şarkıcı ve tanık duruşmaya katılmadı. Bunun üzerine mahkeme Elver ile tanığın usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya katılmadığını, geçerli mazeret de bildirmediğini belirterek zorla getirme kararı çıkardı.