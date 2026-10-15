Emeklilik hayaline milyonluk destek

'Var Mısın Yok Musun
'un 38'inci bölümü, Esra Erol'un sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Yarışmacı Mersinli Naciye Şahin (57) kazanacağı parayla BAĞ-KUR borcunu ödeyerek emekli olmayı ve evinin çatısını yaptırmayı hedeflediğini söyledi. 18 numaralı kutuyla yarışan Şahin, daha ilk turda 5 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük kayıplarla başladı. Bankanın teklifi 1 milyon 400 bin TL'ye yükselince daha fazla risk almayan yarışmacı, teklife "Varım" dedi ve yarışmadan kazanarak ayrıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör