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Giriş Tarihi: 15.10.2026

Emeklilik hayaline milyonluk destek

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Emeklilik hayaline milyonluk destek
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'Var Mısın Yok Musun'un 38'inci bölümü, Esra Erol'un sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Yarışmacı Mersinli Naciye Şahin (57) kazanacağı parayla BAĞ-KUR borcunu ödeyerek emekli olmayı ve evinin çatısını yaptırmayı hedeflediğini söyledi. 18 numaralı kutuyla yarışan Şahin, daha ilk turda 5 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük kayıplarla başladı. Bankanın teklifi 1 milyon 400 bin TL'ye yükselince daha fazla risk almayan yarışmacı, teklife "Varım" dedi ve yarışmadan kazanarak ayrıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VAR MISIN YOK MUSUN
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Emeklilik hayaline milyonluk destek
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