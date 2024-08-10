Emel Sayın’ın zaman tüneli!

Türk müziğinin ve beyazperdenin efsane ismi Emel Sayın, geçtiğimiz akşam Çeşme'de sahne aldı. Turuncu, taşlarla süslü elbisesiyle çok şık görünen Sayın, konserin başında duygusal anlar yaşadı. Alanı dolduran 5 bin kişinin dakikalarca alkışladığı Sayın, "Çok heyecanlıyım ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" diye konuştu. Başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan repertuarıyla Emel Sayın, konserini Yeşilçam filmlerinde seslendirdiği şarkıların görüntüleri eşliğinde gerçekleştirdi. Emel Sayın sergilediği canlı performansla misafirlerini geçmişe giden bir zaman tünelinden geçirdi. Sayın, 27 Eylül'de İzmir ve 30 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da yeniden sevenleriyle buluşacak.