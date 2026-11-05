Emir Can İğrek gözyaşlarına boğuldu! Annesinin hastanede olduğunu açıklayan şarkıcının o halleri yürek burktu...

Türk pop ve alternatif müziğin genç isimlerinden biri olan Emir Can İğrek, Harbiye Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı.
Yağmurlu havaya aldırış etmeden alanı dolduran binlerce hayranına coşkulu anlar yaşatan ünlü şarkıcı, konser sırasında yaptığı hüzünlü açıklamayla sevenlerini derinden sarstı.
Bugüne kadar çıktığı tüm Harbiye konserlerinde en büyük desteği annesinden alan İğrek, bu kez annesinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle büyük bir hüsran yaşadı.
Emir Can İğrek konserde gözyaşlarına boğuldu! | Video
"İLK KEZ HARBİYE KONSERİMDE YANIMDA DEĞİL"
Konser sırasında dinleyicileriyle içten bir sohbet gerçekleştiren Emir Can İğrek, daha önceki tüm Harbiye sahnelerinde kendisini yalnız bırakmayan annesi Aysel İğrek'in bu kez aralarında olamadığını ifade etti.
Annesinin 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü belirten başarılı sanatçının bu açıklaması salonda sessizliğe neden olurken, Aysel İğrek'in rahatsızlığına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Gecenin en duygusal anları ise repertuvarındaki özel bir şarkıyla yaşandı. Annesine duyduğu özlemi ve sevgiyi dile getiren Emir Can İğrek, Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri "Unuttun mu Beni" şarkısını hastanede tedavi gören annesi Aysel İğrek'e armağan etti.
Şarkıyı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan ve duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcıya, Harbiye'yi dolduran binlerce hayranı alkışları ve dev korosuyla destek oldu.