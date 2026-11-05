Emir Can İğrek gözyaşlarına boğuldu! Annesinin hastanede olduğunu açıklayan şarkıcının o halleri yürek burktu...

"İLK KEZ HARBİYE KONSERİMDE YANIMDA DEĞİL"

Konser sırasında dinleyicileriyle içten bir sohbet gerçekleştiren Emir Can İğrek, daha önceki tüm Harbiye sahnelerinde kendisini yalnız bırakmayan annesi Aysel İğrek'in bu kez aralarında olamadığını ifade etti.