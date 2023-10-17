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Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:04 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:13

Emret Komutanım'ın Naci'si bakın şimdi ne yapıyor?

Emret Komutanım dizisinde yıldızı parlayan Mehmet Kurt, o dönemde Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekmişti. Hayat verdiği Naci Tosun karakteriyle gönülleri fetheden oyuncu sempatik halleriyle büyük beğeni topluyordu. Ünlü isim oyunculuğu bırakmıştı. Yıllar sonra ortaya çıktı. Naci Tosun bakın şimdi ne yapıyor...

Emret Komutanım’ın Naci’si bakın şimdi ne yapıyor?

Yayınlandığı dönem büyük bir ilgili ile izlenen Emret Komutanım reyting rekorları kırmıştı. Dizinin kadrosunda yer alan Naci Tosun ise en çok güldüren karakterler arasında olmuştu.


Kemal Sunal'a benzerliğiyle bilinen Mehmet Kurt, sevilen karakterlerden biriydi.


Oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekerken şimdilerde ne yaptığı da merak konusu oldu.


Bir döneme damga vuran Emret Komutanım'ın yıldızı Mehmet Kurt şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu bırakan ünlü isim, drama dersleri veriyor.


Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, ayrıca çektiği videolarla adından söz ettiriyor.


Bir dönem muhabirlik de yapan Kurt, son hali zaman zaman gündem oluyor.

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Emret Komutanım'ın Naci'si bakın şimdi ne yapıyor?
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