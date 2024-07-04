En büyük mağdur 13 yaşında bir çocuk

Beslenme ve diyet uzmanı Ender Saraç'ın oğlu M.S. 5 Aralık 2023'te öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğünü söylemişti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ender Saraç hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.M.S. mahkemede de psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde babası Ender Saraç'a kızdığı için, ona ders olsun diye bu iddiaları uydurduğunu, babasının kendisini zorla duşa sokmadığını ve herhangi bir cinsel eylemine maruz kalmadığını söyledi. İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Ender Saraç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı.Duruşmada son sözü sorulan Ender Saraç, "Bu suçu asla ve asla işlemedim, bir komploya kurban gittim. Mahkemenizden beraat talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle Ender Saraç'ın beraatine karar verdi. Saraç'ın avukatı dün yaptığı basın açıklamasında "Çekişmeli boşanma nedeniyle müvekkilime büyük bir komplo düzenlenmiştir. Olayın esas mağduru 13 yaşındaki çocuktur. Hiç kimsenin evlatlarına travma yaşatma lüksü yoktur. Onlara sadece iyiliği ve güzelliği öğretmekle mükellefiz" açıklamasında bulundu.