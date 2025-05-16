Demet Şener, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yaz yaklaşırken tatil planlarından da bahseden Şener, "Oğlum ve arkadaşları tatile gidecek, bizler de arkadaşlarının anneleriyle onları çok sıkmadan birlikte tatil yapacağız. Sonra Tolga'yla (Arman) tatillerimiz olur. Bir de biz her sene ağustos ayında çocuklarımın istediği yere tatile gidiyoruz. Bakalım bu sene nereyi isteyecekler? Ömer sonra takıma geri dönecek, İrem de üniversiteye geri gidecek" diye konuştu. Demet Şener, basın mensuplarının "En çok neye para harcarsınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bu sıralar en çok seyahate para harcıyorum. Çocuklarımın yanına git gel biletlerine gerçekten iyi para harcıyorum. Otelde kal, ye, iç. Onlarla seyahate de para harcıyorum." Demet Şener'in, parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.