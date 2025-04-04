En genç ‘007’ kim olacak?

Dünyaca ünlü yapım şirketinin James Bond serisinin film haklarını satın almasının ardından yeni 007'nin kim olacağı merak konusu oldu. Serinin kaderini değiştirebilecek bir anlaşmaya imza atıldı. Film serisi, uzun süredir Broccoli ailesi tarafından yönetiliyordu. Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson'ın istifa ettiklerini duyurmasının ardından artık serinin kontrolü artık dünyaca ünlü yapım şirketinin elinde. The Sun'ın haberine göre, James Bond filmlerinde format değişikliğine gidilecek. Yeni 007'nin genç olacağı, filmin 1950'lerde geçeceği iddia edildi.