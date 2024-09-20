Haberler Günaydın Haberleri En iyi TV dizisi ödülüne aday
Giriş Tarihi: 21.9.2024

En iyi TV dizisi ödülüne aday

En iyi TV dizisi ödülüne aday
Geçtiğimiz sezon atv'de ekrana gelen ve büyük ilgi gören 'Safir', 2024 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Televizyon Dizisi' ödülüne aday gösterildi. İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı, Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu hayatını anlatan dizi, 22-24 Kasım tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek. Öte yandan usta oyuncu Haluk Bilginer de rol aldığı 'Şahsiyet' dizisiyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
En iyi TV dizisi ödülüne aday
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA