En iyi TV dizisi ödülüne aday

Geçtiğimiz sezon atv'de ekrana
gelen ve büyük ilgi
gören 'Safir', 2024
Uluslararası Emmy
Ödülleri'nde 'En
İyi Televizyon Dizisi'
ödülüne aday
gösterildi. İlhan
Şen, Özge Yağız,
Burak Berkay
Akgül'ün başrollerini
paylaştığı, Gülsoy
Ailesi'nin bir
gecede değişen ihtiras,
tutku, intikam
ve zorbalık sınavları
ile dolu hayatını
anlatan dizi,
22-24 Kasım tarihleri
arasında New
York'ta düzenlenecek
Uluslararası
Emmy Ödülleri'nde
Türkiye'yi
temsil edecek. Öte
yandan usta oyuncu
Haluk Bilginer
de rol aldığı 'Şahsiyet'
dizisiyle En İyi
Erkek Oyuncu kategorisinde
yarışacak.