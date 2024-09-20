En iyi TV dizisi ödülüne aday

Geçtiğimiz sezon atv'de ekranagelen ve büyük ilgigören 'Safir', 2024Uluslararası EmmyÖdülleri'nde 'Enİyi Televizyon Dizisi'ödülüne adaygösterildi. İlhanŞen, Özge Yağız,Burak BerkayAkgül'ün başrollerinipaylaştığı, GülsoyAilesi'nin birgecede değişen ihtiras,tutku, intikamve zorbalık sınavlarıile dolu hayatınıanlatan dizi,22-24 Kasım tarihleriarasında NewYork'ta düzenlenecekUluslararasıEmmy Ödülleri'ndeTürkiye'yitemsil edecek. Öteyandan usta oyuncuHaluk Bilginerde rol aldığı 'Şahsiyet'dizisiyle En İyiErkek Oyuncu kategorisindeyarışacak.