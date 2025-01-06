‘Entel dantel kompleksi bunlar’

Şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Etiler'deki AVM'de görüntülendi.Geçen yıl katıldığı televizyon programda karın kaslarının gerçek olduğunu göstermek için tişörtünü kaldırarak poz veren Akçıl'ın aldığı kilolar dikkat çekti. Sanatçı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şakayla "Şişko mu çektin beni, aman" diyerek takılıp, sonra poz verdi.Akçıl geçtiğimiz günlerde cep telefonunda gördüğü görüntüler nedeniyle kendisinden ayrıldığını açıklayan Hadise hakkında ise artık daha fazla konuşmak istemediğini belirtip "Çok sıkıldım, o konu hiç umurumda değil" dedi. Şarkıcı, ayrıca yıllar önce Hadise için yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını Berfu Yenenler'in seslendirmesiyle ilgili de "Hadise'ye verdiğime pişman değilim ama Berfu bence daha iyi söylemiş" açıklamasında bulundu.Yeni yılda Kapadokya'da sahne aldıktan sonra ağır grip atlatan Akçıl, önceki gün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un müziği için yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Arabesk müziğin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirten şarkıcı, şunları söyledi:"Ferdi Tayfur'u kaybettiğimiz için üzgünüm. Onu eleştirenler Türk halkını tanımayan insanlar... Arabesk müzik ölürse zaten Türk toplumu da ölmüş demektir. Bunlar hep entel dantel kompleksinden... Benim de 500 şarkım var, 400'den fazlasını arabesk olarak söyleyebilirsin."