Erciyes’te kayak sezonu açılıyor

Türkiye'nin gözde kayak merkezi
Erciyes'te yeni sezon
bir dizi etkinlikle açılıyor.
22-24 Aralık tarihleri
arasında gerçekleşecek
üç günlük etkinlik
serisinde Lehar,
Avangart Tabldot, Elif
ve Drumstone gibi
ünlü DJ performanslarının
yanı sıra Happy
Hour'larda Tai de
konuklara müzik keyfi
yaşatacak.
Etkinlik kapsamındaki
workshoplar,
snowmobile, trekking
ve ATV safari
gibi eğlenceli aktiviteler
ise macera tutkunları
için planlandı.
29 Aralık–1 Ocak
arası yapılacak 'New
Year Weekend' etkinliğinde
ise Özlem
Başar, Simge Eğrilmez
ve DJ Göktuğ, konukları
eğlendirecek.