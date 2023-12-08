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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Erciyes’te kayak sezonu açılıyor

Erciyes’te kayak sezonu açılıyor
Türkiye'nin gözde kayak merkezi Erciyes'te yeni sezon bir dizi etkinlikle açılıyor. 22-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek üç günlük etkinlik serisinde Lehar, Avangart Tabldot, Elif ve Drumstone gibi ünlü DJ performanslarının yanı sıra Happy Hour'larda Tai de konuklara müzik keyfi yaşatacak.



Etkinlik kapsamındaki workshoplar, snowmobile, trekking ve ATV safari gibi eğlenceli aktiviteler ise macera tutkunları için planlandı. 29 Aralık–1 Ocak arası yapılacak 'New Year Weekend' etkinliğinde ise Özlem Başar, Simge Eğrilmez ve DJ Göktuğ, konukları eğlendirecek.
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Erciyes’te kayak sezonu açılıyor
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