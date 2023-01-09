Erdinç Erişmiş: Kayahan şarkıları bana yasak

Kayahan'ın şarkıcılık yapan yeğeni Erdinç Erişmiş, önceki gün kuzeni Beste Açar'ın konserini izlemeye gitti. Erişmiş, gecede ilginç açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, Kayahan'ın şarkılarını sosyal medya ve dijital platformlarda söyleme hakkının olmadığını açıkladı. Erişmiş, "Bu durum çok içime dokunuyor. Kayahan o besteleri yaptığında her zaman yanında ben vardım" dedi.Erişmiş, sözlerine şöyle devam etti: "Kayahan, bestelerini ilk bana dinletirdi ama şimdi ambargo yedim. Şarkılarını herkes gibi sadece sahnede okuyabiliyorum, albümlerde ve dijital ortamda söyleyemiyorum. Müzik meslek grupları ve hukuki yollardan bana ulaşılıp okuduğum şarkıları silmem istendi. Bana şarkıları söyleme yasağı koyan kişi İpek Açar'dır."