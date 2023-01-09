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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Erdinç Erişmiş: Kayahan şarkıları bana yasak

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Erdinç Erişmiş: Kayahan şarkıları bana yasak
Kayahan'ın şarkıcılık yapan yeğeni Erdinç Erişmiş, önceki gün kuzeni Beste Açar'ın konserini izlemeye gitti. Erişmiş, gecede ilginç açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, Kayahan'ın şarkılarını sosyal medya ve dijital platformlarda söyleme hakkının olmadığını açıkladı. Erişmiş, "Bu durum çok içime dokunuyor. Kayahan o besteleri yaptığında her zaman yanında ben vardım" dedi.



'İPEK AÇAR'DAN AMBARGO YEDİM'
Erişmiş, sözlerine şöyle devam etti: "Kayahan, bestelerini ilk bana dinletirdi ama şimdi ambargo yedim. Şarkılarını herkes gibi sadece sahnede okuyabiliyorum, albümlerde ve dijital ortamda söyleyemiyorum. Müzik meslek grupları ve hukuki yollardan bana ulaşılıp okuduğum şarkıları silmem istendi. Bana şarkıları söyleme yasağı koyan kişi İpek Açar'dır."
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Erdinç Erişmiş: Kayahan şarkıları bana yasak
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