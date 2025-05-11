Erişilebilir çözümlerle engeller kalkıyor

Türk Telekom, 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye devam ediyor.Erişilebilir Tiyatro, Telefon Kütüphanesi, Sesli Adımlar ve Günışığı gibi öncü projelerle toplumun her kesiminin hayata eşit katılabilmesini destekleyen Türk Telekom, Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirliği odağına alan etkinlikler düzenliyor.Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde yürütülen Erişilebilir Tiyatro projesiyle görme ve işitme engelli sanatseverler engelsiz bir sanat deneyimi yaşıyor.Bu kapsamda, 'Sonbahara Son Güller' adlı oyun; canlı betimleme, özel sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla erişilebilir kılınarak, herkes için kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyor. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla toplumsal yaşamın her alanında erişilebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi.