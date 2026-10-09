Erişilebilir tiyatro yeni sezonda da perdelerini açıyor

Herkes için erişilebilir bir yaşam amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) işbirliğiyle yürüttüğü 'Erişilebilir Tiyatro' projesine yeni sezonda da devam ediyor. Teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren Türk Telekom'un, kültür ve sanata erişimi herkes için mümkün kılma hedefiyle yeni sezonunda da AKM'de perdelerini açıyor. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje, sezon açılışını 9 Ekim'de 'Ebedi Barış' oyunu ile yapacak. Şermin Yaşar'ın kaleme aldığı çocuk oyunu 'Oh Ne Ala Memleket' ise, 11 Ekim'de seyircilerle buluşacak. Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla teknolojiyi insan ve toplumsal fayda odağında kullanıyoruz. Kültür ve sanatın birleştirici gücünü, teknolojinin sunduğu imkanlarla toplumun her kesimiyle buluşturmayı önemsiyoruz. 'Erişilebilir Tiyatro' projemiz, bu sezon da AKM'de izleyicilerle buluşuyor. Proje kapsamında görme engelli sanatseverler, mekân, zaman, karakterler ve sessizce gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğeleri, sesli betimleme uygulamasıyla takip edebiliyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör