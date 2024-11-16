Erkan bana güven veriyor

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sali sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya geldi. Sali, "15 Kasım'da memleketimdeyim. Ne mutlu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 41'inci yılını kutluyoruz" dedi. Sali, 29 Kasım'da yayınlanması planlanan şarkısı hakkında da, "Kalbin derinliklerinden yazılan bir şarkı. Tam da sesimim kucakladığı, sarıp sarmaladığı bir şarkı oldu. Şarkının ismi 'Müptelanım Bilgine' bunu da paylaşayım" diye konuştu. Kocası Erkan Erzurumlu'nun sahne performanslarında yanında olmasıyla ilgili olarak da, "Erkan çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında iyi bir gitarist. Bana güven veriyor müziğimi zenginleştiriyor onunla müzik yapmak çok keyifli çok başka" dedi.