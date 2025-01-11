Erol Parlak: Türkiye’nin en popüler müziği halk müziğidir

Aşka Sebep isimli albümümüzü müzikseverlerle buluşturduk. 10 eserden oluşuyor, 25. albümüm.Türkiye'nin ilk müzik üniversitesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kurduk. Kurucu rektör olarak 4.5 yıl görev yaptım. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar zengin kültür yok ama Avrupa'da her ilde neredeyse bir müzik üniversitesi var. Anadolu her medeniyetin beşiği. Dünyanın en zengin kültür coğrafyası, bir imparatorluk bakiyesi olan ülkemizde bu alana da eğitim veren bir üniversite yoktu. Sıfırdan bir üniversitesi kurmak çok zordu ama çok şükür hayata geçirdik.Uzunca çalışma hayatı sonrası emekli oldum. Şimdi Fethiye'de yaşıyorum ama tabi ki müzikten emekli olmak diye bir şey yok. Ömrümüz yettiğince halımıza bizi var eden bu topraklara üretmeye devam edeceğiz.Sahnede olduğum anlar ve okulda pırıl pırıl gençlerle yüz yüze gelip ders yapmak hayatımın en kıymetli anları. Ayrı kalmak zor oldu tabii.Ay Dağlar adlı türkümün klibini haftada 120 bin kişi izliyor. Türkülere ilgi hiçbir zaman azalmıyor. Yanılsama yaşıyoruz aslında. Milyonlarca saz çalan var, milyonlarca saz satılıyor Türkiye'nin en popüler müziği halk müziğidir. Bir pembe tablo çizmiyorum ama yansıtılan gibi değil müzikteki durum. Bizim organik müziğimiz halk müziğidir.Konservatuvarda hoca olarak da çalıştım, sürekli müziğin içinde oldum. Türkülere yeni formlar getirenler var. Yalın ve derin anlamını bozmamak, aslını korumak koşuluyla türkülere yenilik getirilebilir. Bunlar olmalıdır.Yataklı trenimiz çok etkileyici. Trenin gittiği efektini çok iyi veriyoruz. Kar yağdırıyoruz sahneye, hava koşullarımız değişiyor. Gerçekten trendeymiş gibi hissettik diyor seyirci. Biz de gerçekten kendimizi trende hissediyoruz.Kadıköy'deki sahnemiz, seyirciyle iç içe olduğumuz bir sahne. Sanat kokusu var. Nefes alış verişlerimizi duyuyoruz birbirimizin. Çok samimi ve sıcak atmosfer oluşuyor.2012'den beri Tiyatro Akla Kara'da çalışıyorum. İlk defa müzikli bir oyun yapıyoruz. Çok heyecanlıyız.Bale yapıyordum önce. Sakatlık yaşayınca, baleyi bırakmak zorunda kaldım ve tiyatroyla devam ettim hayatıma.Aşığı olduğum bir kitaptı bu. Agatha Christie'yi nerede oynarsın ki başka. Türkiye'de ilk defa sahneleniyor. Muazzam bir dekorumuz var. Gerçekten bir Orient Ekspresimiz var. Efektlerle beraber çok etkileyici bir şey çıkıyor ortaya.Bir başka oyunumuzu Kirli Çürük ve Adi'yi de sahneliyoruz.Yine Savaş Özdural uyarladı. Bu da Türkiye'de bir ilk. Bir repertuvar tiyatrosunun böyle cesur işlere girişmesi çok görülür bir şey değil.2000'den sonra radyoculuk anlayışı değişti. Otomasyon geldi radyoculuk bitti.1990'larda dinlediğiniz albümlerin büyük çoğunluğunu bizler çaldık da bu kadar hala konuşuluyor.Doğu Ekspresi Cinayeti dünyaca ünlü polisiye yazarı Agatha Christie'nin yazdığı bir oyun.Ünlü isimler tiyatroya seyirci getirir diyorlar, biz 13 kişilik ekibimiz var. Hepimiz tiyatro kökenliyiz, en büyük starımız Agatha Christie.2023 Ekim ayından beri oynuyoruz. Tiyatromuzun kurucusu Savaş Özdural ile Attila Şendil yönetiyor.Biletlerimiz çıktığı gün bitiyor, büyük bir mutluluk bu bizim için. Çok keyifli bir serüven bizim için. Kavgasız gürültüsüz bir kulisimiz, huzurlu bir ekibimiz var.43 senedir sahnedeyim. Ben başladığımda haftada 8 oyun oynuyorduk.TRT Halk Müziği ses sanatçısı Ziya İzgi'nin torunuyum. Oldum olası müziğin içindeydim. Onun türküleriyle büyüdüm. Çocuk korosu, gençlik korosu, Güzel Sanatlar Lisesi ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nı bitirdim. 17 yaşından beri sahnedeyim. 1.5 yaşındayken Mastika'yı söylüyormuşum. Ya dansçı ya şarkıcı olacak demişler benim için. Ailem de hep destekledi. Dansla da aram iyi.Popüler kültüre hizmet ediyoruz hepimiz. Arabeskle rap müziğin birleştiği bir çağdayız. Z kuşağına uzak değilim. Sosyal medyada olduklarını biliyorum. Sonuçta halk bu işin belirleyicisi. Ben de Mumla Aratsın isimli son şarkımın tanıtımını metroda kendim yaptım. Telefonumun kamerasını açıp şarkıyı söyledim, insanların tepkilerini görmek istedim.Televizyonda yayınlanan müzik yarışmalarına katıldım. Şimdiki aklım olsa katılmam açıkçası.