‘Eşim, el bebek gül bebek bana bakıyor’

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ile evliliklerini tasvip etmeyen görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Yurda Deniz, "İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç onaylamadık. Bu kız zekice hamlelerini, ağabeyimin biz düşman olmasını sağladı ve annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu" demişti. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açıldı.

Anne Kadriye Deniz oğluna karşı uzaklaştırma kararı aldırdı.Aile arası gerilim nedeniyle strese giren Özcan Deniz kalp spazmı geçirip hastaneye kaldırıldı. Samar Dadgar, Deniz'in ailesine ateş püskürdü: "Bitmedi düşmanlığınız.

Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım." Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de şu paylaşımı yaptı: "Abimin kalbi, iftiralara dayanamadı. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz."

'SABAH SETTE KALP SPAZMI GEÇİRDİM'

Hastaneye kaldırılan ve kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu olan Özcan Deniz sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı: "Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda." Deniz'in önümüzdeki günlerde anjiyo olacağı öğrenildi.