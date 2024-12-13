‘Eşime 20 kilo çok yakıştı’

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün bir davete katıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında bebeğini kucağına alan Atiksoy, annelik sürecinden söz etti: "Annelik inanılmaz güzel bir duygu. Her gün daha ne kadar sevebilirim diye kalkıyorum ama her gün bir önceki günden daha fazla seviyorum. Ben yaşımdan dolayı aslında hazırdım, çok istiyorduk. Benim kızım da birazcık uysal. Ondan önce ne yapıyormuşum duygusuna geçtim ben." Kızının göbek bağını hâlâ sakladıklarını belirten oyuncu, büyüyünce yeteneklerine göre bir yere gömeceklerini söyledi. Oyuncu eşi Berk Oktay'ın yeni projesinde bir pehlivanı canlandırmak için 20 kilo almasını da değerlendiren Atiksoy, "Çok yakıştırdım kiloyu ona. Aslında 20 kilo çok ciddi bir kilo. Beraber aldık kiloyu benim hamilelik sürecimde. Koşturmaktan herhalde ben verdim kiloyu. Emzirince de veriliyor tabii" dedi.