‘Eşimi seviyorlar, izliyorlar neden kıskanayım!’

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Riyad'da düzenlenen, sinema ve TV dünyasının yıldızlarını buluşturan Joy Awards ödül töreninin ardından İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Törende kendilerine gösterilen yoğun ilginin mutluluğunu yaşayan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gecenin kendileri için oldukça güzel geçtiğini ifade eden ikili, "Bizim için anlamlı bir geceydi, gittik geldik" dedi.Törende Burak Özçivit'in yoğun ilgi görmesinden ötürü Fahriye Evcen'e eşini kıskanıp kıskanmadığı soruldu. Bu soruya kahkahalarla yanıt veren Evcen, "Yok canım, neden kıskanayım? Seviyorlar, izliyorlar, bunlar güzel şeyler" dedi. Özçivit, ödül törenindeki tartışmaya da açıklık getirdi: "Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?"