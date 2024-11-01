‘Eşimle ortak bir dileğimiz var’

Ferman Toprak, 49'uncu yaş gününü bir araya geldiği sanatçı arkadaşlarıyla pasta keserek kutladı. Soner Sarıkabadayı, Ahmet Selçuk İlkan, İsmail Özkan, Pınar Eliçe, Asena, Latif Doğan, Murat Kurşun, Vahdet Vural, Türkan Şerbetçi, Pınar Kerimoğlu'nun katıldığı gecede Toprak, pastasındaki mumları söndürmeden önce dilek de tuttu. Sevilen şarkıcı "Dileğimiz ortak" diyerek sözü eşi Hilal Toprak'a bıraktı: "Vatan millet olmadığında ne ismin ne de yaşın önemi asla olmaz. Çok sevdiğim ülkemizde önceki gün coşkuyla kutladığımız cumhuriyetimizin daha nice nice 101 yıllarının kutlanması bence hepimizin ortak dileği."