‘Eşimle sürekli ayrı kalıyoruz’

Oyuncu Özge Gürel, önceki gün bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bu sezon yoğun bir çalışma tempom vardı, yazın da başka işler olabilir, o yüzden tatil planları yapmıyoruz. Benim de şansım hep şehir dışı işlerden yana oldu" dedi. Üç yıldır Serkan Çayoğlu ile evli olan, ancak projeleri nedeniyle birbirlerinden uzak kalan Gürel, "Serkan ile ayrı kalıyoruz ama bu duruma alıştık" şeklinde konuştu. Sık sık hamile olduğuna dair hakkında haberler çıkan oyuncu, bu konuda da "Arkadaşlar hamile değilim, 3 ayda bir böyle haberler çıkıyor. İnanın olursa hemen size söylerim. Serkan bu defaki babalar gününü de kutlayamayacak" diyerek kahkaha attı.