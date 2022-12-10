Eski dostlar düşman mı oldu? Ozan Güven’i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu!

Oyuncu, "Cem Yılmaz sizi filmlerine dahil etmediği için mi tiyatroya yöneldiniz?" sorusuna, "Bu konuları konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara da sessiz kaldı. 30 dakika taksi bekleyen oyuncu, gazetecilerin fotoğraf isteğine "Çektin ya zaten!" diye tepki gösterse de poz verdi.