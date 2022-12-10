Haberler Günaydın Haberleri Eski dostlar düşman mı oldu? Ozan Güven'i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu!
Giriş Tarihi: 10.12.2022 08:48 Son Güncelleme: 10.12.2022 08:53

Eski dostlar düşman mı oldu? Ozan Güven'i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu!

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla uzun süre yargılanan Ozan Güven, önceki gece Moda’da görüntülendi. Ozan Güven, gazetecileri karşısında görünce "Buraya da mı gelmeye başladınız?" diyerek ufak bir sitemde bulundu. Cem Yılmaz ile ilgili soru bir zamanlar komedyenin projelerinin 1 numaralı ismi olan Ozan Güven'i fena kızdırdı!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Eski dostlar düşman mı oldu? Ozan Güven’i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu!

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen ve uzun süredir magazin basınından uzak bir hayat yaşayan 47 yaşındaki oyuncu Ozan Güven, önceki gece Moda'da görüntülendi.

Yol kenarında taksi bekleyen Güven, gazetecileri karşısında görünce "Buraya da mı gelmeye başladınız?" diyerek sitemde bulundu. Tiyatrodan çıktığını söyleyen oyuncu, "Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Tiyatro oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Oyuncu, "Cem Yılmaz sizi filmlerine dahil etmediği için mi tiyatroya yöneldiniz?" sorusuna, "Bu konuları konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara da sessiz kaldı. 30 dakika taksi bekleyen oyuncu, gazetecilerin fotoğraf isteğine "Çektin ya zaten!" diye tepki gösterse de poz verdi.

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Eski dostlar düşman mı oldu? Ozan Güven'i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu!
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