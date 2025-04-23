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Giriş Tarihi: 24.4.2025

Eski eşten yalan göndermesi: Bunu hep yapıyor

Demet Şener, İbrahim Kutluay’ın Edwina Sponza ile ilişkisi yüzünden 13 yıllık evliliğini bitirmişti. Şener, Tuba Büyüküstün ile görüntüleri ortaya çıkan ama ilişkiyi reddeden Kutluay hakkında ilginç bir yorum yaptı: “Beni aldattığında da inkar etmişti”

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Eski eşten yalan göndermesi: Bunu hep yapıyor

İLK KEZ KONUŞTU
Eski manken Demet Şener, bir dönemin ünlü basketbolcusu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenmişti. İrem ve Ömer isimli iki çocuğu olan ikili, 2018 yılında boşanmıştı.

Çiftin boşanmasına neden olarak Kutluay'ın Edwina Sponza ile yaşadığı yasak aşk gösterilmişti. Çalkantılı bir boşanma süreci geçiren ancak konuşmaktan hep kaçan Şener, ilk kez açık açık konuştu.

ALAKAMIZ KALMADI
DEMET Şener, önceki gün Kuruçeşme'de gerçekleşen bir davete katıldı. Şener'e, İbrahim Kutluay'ın Tuba Büyüküstün ile çıkan fotoğrafları üzerine ilişkilerini reddetmesi soruldu. Şener, "Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten beni aldattığında bile öyle bir şey yok demişti. Bana değil ona sorun. Kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçti" dedi.

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Eski eşten yalan göndermesi: Bunu hep yapıyor
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