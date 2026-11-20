Yeni 007'nin kim olacağına dair uzun süredir devam eden meraklı bekleyişin ardından sessizliğini bozan Brosnan, Pattinson'ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak genç meslektaşına seslendi.
YENİ 007 ARAYIŞINDA SON DURUM
James Bond serisinin önceki yıldızı Daniel Craig, 2021 yılında izleyiciyle buluşan 25'inci film "No Time to Die" (Ölmek İçin Zaman Yok) ile karakteri noktalamıştı.
Craig'in vedasının ardından yeni 007'nin kim olacağı sinema dünyasının en çok merak edilen konularının başında geliyordu.
Yapımcıların tercihinin Robert Pattinson'dan yana kullanılmasıyla birlikte yıllardır süren oyuncu arayışı da yeni bir sayfa açtı.
Süreç boyunca pek çok isim kulislerde konuşulurken, Pierce Brosnan da daha önce yeni Bond rolü için Callum Turner'ı desteklediğini ifade etmişti. Ancak kararın Pattinson ile netleşmesinin ardından eski 007'nin genç oyuncuya gönderdiği samimi mesaj büyük ilgi gördü.