"BOND DÜNYASINA HOŞ GELDİN"

73 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Sevgili Robert, Bond dünyasına hoş geldin. Muhteşem olacaksın. Harika işlere imza atmanı ve her geçen gün daha da başarılı olmanı izlemek büyük bir keyifti. Bu yolculuğun tadını çıkar. Sevgilerimle"