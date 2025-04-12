Eski sevgililer yeniden bir araya geldi

Oyuncu Melisa Döngel geçtiğimiz gün Etiler'de gazetecilerin objektiflere poz verdi. Ancak bu fotoğraf çekimi sırasında bir süre önce yeniden barıştıkları konuşulan Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç çifti de kameralara yakalandı.

Ceyhan kendisini gizlemeye çalışsa da çift, muhabirlerin dikkatinden kaçmadı. İkili daha sonra araçlarına yöneldi. Etiler'de kırmızı ışıklarda yeniden objektiflere takılan ikili bu kez araç içerisinde yüzlerini saklayarak görüntü vermemeye çalıştı. Muhabirlerin "Tekrar bir araya gelmeniz hayırlı olsun" sorularını yanıtsız bırakan çift hızla oradan ayrıldı.