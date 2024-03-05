Haberler Günaydın Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük savaş yaklaşıyor!
Giriş Tarihi: 5.3.2024 06:47 Son Güncelleme: 5.3.2024 09:08

Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük savaş yaklaşıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da nefesler tutuldu. Artık büyük savaş yaklaşıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da büyük savaş yaklaşıyor!

59.Bölüm:

Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.
Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar. Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar. Cezayir planının ilk hamlesini yaptığında yaklaşan büyük savaşın da fitilini ateşlemiş olacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük savaş yaklaşıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA