Eski sevgilisi Şevval Şahin ile flört eden Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı! Yeni gelişme!

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra, Şahin'in genç işadamı Kerem Kamışlı'yla yemek yediği mekânda Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. 'Olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istenen Aral, 2 yıl geçmesine rağmen ABD'de olduğunu söyleyerek duruşmaya katılmadı.

TEHDİT VE HAKARET YOK!

Aral'ın gıyabında yargılamanın devam ettiğini belirten avukatı, "Ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbiri dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir" maddesini hatırlattı. Aral'ın uzun yıllardan beri Miami'de ikamet edip burada iş yerlerinin olduğu belirtilen dilekçede, öldürme kastının da bulunmadığı aktarılarak bu suçtan beraat etmesi gerektiği ifade edildi.

Dilekçede, Aral'ın herhangi bir tehdit sözü söylemediği anlatıldı. Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçunda, kendisinin yer aldığı selfie dışında görüntü paylaşmadığı belirtildi. "Denize mi düştün" sözü dışında hakaret sayılabilecek söz sarf etmediği ve tüm suçlardan beraat kararı verilmesinin gerektiği aktarıldı. Mahkemenin talebe yönelik vereceği karar bekleniyor.