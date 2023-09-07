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Giriş Tarihi: 7.9.2023 06:47 Son Güncelleme: 7.9.2023 07:11

Esra Bilgiç göz alıcı güzelliğiyle büyüledi! 'Türkiye'nin en güzel kadını'

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Venedik Film Festivali için İtalya'da bulunan Esra Bilgiç'in kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ünlü oyuncunun beğeni toplayan o paylaşımları…

Esra Bilgiç göz alıcı güzelliğiyle büyüledi! ’Türkiye’nin en güzel kadını’

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, İtalya'nın Venedik Lido Adası'na gitti. Esra Bilgiç, bu yıl 80. kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyecek.

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak.

Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzeler güzeli oyuncu sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirdi.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olmayı başarıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.3 milyon takipçisi var.

Esra Bilgiç Venedik'te verdiği bir birinden güzel pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun bu karelerine takipçilerinden adeta yorum ve beğeni yağdı.

Lido Adası'nda kırmızı süper mini elbisesiyle poz veren Esra Bilgiç'in o pozları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ünlü oyuncunun bu karelerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri Esra Bilgiç'e 'Türkiye'nin en güzel kadını' yorumunda bulundu.

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Esra Bilgiç göz alıcı güzelliğiyle büyüledi! 'Türkiye'nin en güzel kadını'
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