Esra Bilgiç göz alıcı güzelliğiyle büyüledi! ’Türkiye’nin en güzel kadını’

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, İtalya'nın Venedik Lido Adası'na gitti. Esra Bilgiç, bu yıl 80. kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyecek.
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak.
Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olmayı başarıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.3 milyon takipçisi var.
Esra Bilgiç Venedik'te verdiği bir birinden güzel pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun bu karelerine takipçilerinden adeta yorum ve beğeni yağdı.