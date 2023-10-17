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Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:50 Son Güncelleme: 17.10.2023 14:50

Esra Dermancıoğlu’dan nostaljik paylaşım!

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Doksanlar, Sil Baştan, Kirgin Cicekler, Bir Küçük Gün Işığı gibi birçok projede rol almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dermancıoğlu, son olarak yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Esra Dermancıoğlu’dan nostaljik paylaşım!

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile gönüllere taht kuran Esra Dermancıoğlu 19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Dermancıoğlu, fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Kaydırdıkça zaman geçiyor...

Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartışmaya bile açık bir konu değil ama insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor...

Özellikle genç nesile o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!) edildiği bu dünyaya kanmayın. Çok güzeliz…

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Esra Dermancıoğlu’dan nostaljik paylaşım!
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