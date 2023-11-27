Estetik kurbanı makyöze 35 bin TL tazminat

Makyaj sanatçısı Arzu Yurter, 2019'da Nişantaşı'ndaki ünlü estetik merkezinin sahibi olan Nalan Aydın'a giderek çene, dolgu işlemi yaptırdı. Yurter'in işlem sonrasında yüzünde beze ve şişlikler meydana geldi. Zamanla düzeleceğini düşünen Yurter'in yüzünde kapsüller oluştu. Bu süreçte Aydın, herhangi bir müdahalede bulunmadı. Yapılan dolgu maddesinin kalitesizliğinden ve yanlış uygulama yüzünden oluşan kapsülleri işlemle aldıran makyöz, Aydın'ın doktor olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra Tüketici Mahkemesi'ne tazminat davası açtı.Dava kapsamında Adli Tıp'tan alınan ATK raporunda, işlem yapılan bölgelerde düzensizlik ve asimetri olduğu, 2 adet ağrılı kitle tespit edildi. Ayrıca Türk Tabipler Birliği'nde alınan raporla birlikte Aydın'ın işlemin uygulandığı sırada hekim olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Davayı kısmen kabul eden mahkeme; davalı Nalan Aydın'ın, davacı Arzu Yurter'e yasal faiziyle 35 bin lira manevi tazminat ve bin 750 lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.