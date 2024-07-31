Estetik yaptırmadım

Son yıllarda aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken Selena Gomez, yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. 32 yaşındaki yıldızın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Gomez, "Açıkçası bundan nefret ediyorum. Botoks yaptırdım. Hepsi bu. Beni rahat bırakın" yorumunda bulundu.Gomez, vücudundaki değişimleri Lupus hastası olmasına böbrek nakli yapılmasına bağlayıp geçmişte, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.