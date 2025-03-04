Ev partilerinin faturası 2 ay 15 gün hapis

İş adamı Cenk Aşçıoğlu; Prof. Dr. Semra Kahraman ve kendisi gibi doktor olan eşi Süleyman Sıtkı Kahraman'ın yaşadıkları 3 katlı müstakil evlerinin yanındaki apartmana 2022'de taşındı. Aşçıoğlu'nun evde yüksek sesle dinlediği müzik artınca, çift rahatsızlıklarını komşularıyla paylaştı. İddiaya göre Aşçıoğlu bu uyarılara rağmen yüksek sesle dinlediği müziklere, sabahlara kadar verdiği partileri de ekledi. Doktor çift, durumu polise bildirip şikayetçi oldu. İş adamı için 1 yıl hapis cezası istendi.

'HUZUR BOZMADIM'

Tarafların mahkemede yargılaması yapıldı. Cenk Aşçıoğlu, avukatı aracılığıyla mahkemeye savunma dilekçesi gönderdi. Dilekçede, huzur ve sükununu bozma sakiniyle yapılmış herhangi bir eylem bulunmadığı, her insan gibi arkadaşlarıyla evde vakit geçirdiği ifade edildi.



Süleyman Sıtkı Kahraman

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı Aşçıoğlu'nun konutunda yüksek sesle müzik dinlemesini ve bu durum karşısında yapılan ikazlara rağmen eylemine devam ettiğini belirterek üzerine atılı suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Aşçıoğlu ifadesinde mütalaaya katılmadığını beyan ederek beraat edilmesini talep etti. Mahkeme ise Aşçıoğlu'nun üzerine isnat edilen suçlamayı işlediğini belirtip 2 ay 15 gün hapse mahkum edilmesine karar verdi.



'YURT DIŞINDA BİLE UYARDILAR'

Cenk Aşçıoğlu savunma dilekçesinde suçlamaları kabul etmedi. Arkadaşlarıyla vakit geçireceği zaman komşularına haber verildiği, müştekilerin haksız şikâyette bulunduğu, ünlü iş adamı yurt dışında olduğunda bile komşuların müziğin sesini kısması için kendisine uyarıda bulunduğu belirtildi.