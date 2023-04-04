Ev sahibi 31 bin 500 lirayı beğenmeyince Özcan Deniz’le karakolluk oldu

Özcan Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile Sarıyer'de bir villa kiralamıştı. Sanatçı, ev sahibiyle geçtiğimiz günlerde karakolluk olmuştu. Bahçede açılacak çukur yüzünden çıkan kavgayla ilgili yeni detaylara ulaştık. Anlaşmazlığın asıl nedeninin kira zammı olduğu ortaya çıktı. GÜNAYDIN, ev sahibi Osman B.'nin ifadesine de ulaştı.Osman B., ifadesinde, 25 bin liralık kira bedeline artış istediğini ve Özcan Deniz'den parayı tekrar yatırmasını talep ettiğini belirtti. Ancak hesabına 31 bin 500 lira yattığını söyledi. Kavganın bu yüzden çıktığı anlaşılırken, Özcan Deniz'in "Beni ölümle tehdit etti" suçlaması için ise ev sahibi "Ben kimseyi korkutmadım" diye karşılık verdi.