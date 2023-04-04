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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Ev sahibi 31 bin 500 lirayı beğenmeyince Özcan Deniz'le karakolluk oldu

Özcan Deniz ile oturduğu villanın sahibi iki hafta önce karakolluk olmuştu. İkili arasında yaşanan kavganın asıl sebebinin kira zammı olduğu ortaya çıktı. Ev sahibi, Deniz’in yatırdığı 31 bin 500 lirayı beğenmeyince tartışma yaşanmış

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ev sahibi 31 bin 500 lirayı beğenmeyince Özcan Deniz’le karakolluk oldu
GÜNAYDIN İFADEYE ULAŞTI
Özcan Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile Sarıyer'de bir villa kiralamıştı. Sanatçı, ev sahibiyle geçtiğimiz günlerde karakolluk olmuştu. Bahçede açılacak çukur yüzünden çıkan kavgayla ilgili yeni detaylara ulaştık. Anlaşmazlığın asıl nedeninin kira zammı olduğu ortaya çıktı. GÜNAYDIN, ev sahibi Osman B.'nin ifadesine de ulaştı.




'KİMSEYİ KORKUTMADIM' DEDİ
Osman B., ifadesinde, 25 bin liralık kira bedeline artış istediğini ve Özcan Deniz'den parayı tekrar yatırmasını talep ettiğini belirtti. Ancak hesabına 31 bin 500 lira yattığını söyledi. Kavganın bu yüzden çıktığı anlaşılırken, Özcan Deniz'in "Beni ölümle tehdit etti" suçlaması için ise ev sahibi "Ben kimseyi korkutmadım" diye karşılık verdi.

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Ev sahibi 31 bin 500 lirayı beğenmeyince Özcan Deniz'le karakolluk oldu
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