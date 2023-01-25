Ev sahibi zam talebini kabul etmeyen ünlü yönetmen Hasan Söylemez’i canından bezdirdi! ’Yok artık’ dedirtti!

DAİRE GİRİŞİNE KAMERA TAKTIRDI

Söylemez, "12.01.2023 günü ise dairemin giriş kapısının hemen üzerine bir kamera takıldığını gördüm, bu kamera benim özel hayatımı ihlal etmek için takılmıştır, kaldı ki bu kameradan binanın başka konumlarında bir benzeri de yoktur. Ben yaşanan olay ile ilgili olarak mağdur olmuş durumdayım. Yasal kira zammı sınırı yüzde 28 civarı bir oran olmasına rağmen ben bu şahsa yüzde 150 oranında zam teklif ettim anlaşamayınca kendisi beni önce tehdit etti ardından ise hakkımda asılsız ihbarlarda bulunup, evimin girişine kamera taktırarak bizim özel hayatımıza müdahale etti, ben kendim ve ailemin adına durumdan endişeliyim. Ben konu ile ilgili olarak isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.