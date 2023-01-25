Ev sahibi zam talebini kabul etmeyen ünlü yönetmen Hasan Söylemez’i canından bezdirdi! ’Yok artık’ dedirtti!

Ev sahibi, İstanbul Kadıköy'de yaşayan ünlü yönetmen Hasan Söylemez'den kiraya yüzde 500 oranında zam istedi. Söylemez, bu talep karşısında yüzde 150 oranında zam yapabileceğini söyledi. İstediği oranda zam talebine ulaşamayan ev sahibi, Hasan Söylemez'i taciz etmeye başladı. Önce telefonla tehdit eden ev sahibi sonrasında ise Söylemez'in evine, dairede ikamet etmediği iddiasıyla polis gönderdi.
Bununla yetinmeyen ev sahibi, Hasan Söylemez'in yaşadığı dairenin girişine 12 Ocak Günü güvenlik kamerası taktırdı. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen Söylemez, polis merkezine giderek; tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve nüfus hizmetleri kanununa muhalefet suçlarından ev sahibinden şikayetçi oldu.
YÜZDE 500 ZAM İSTEDİ
Hasan Söylemez, şikayetinde ev sahibiyle ilgili olarak, "Ben bu adreste kiracı olarak ikamet ederim. Şahıs beni telefonla aradı. Konuşmada kendisi benden yüzde 500 oranında zam istedi, ben kendisine yüzde 150 oranında zam yapabileceğimi söyleyince anlaşma sağlayamadık ve konuşmamız kendisinin bana telefonda "sen görürsün gününü" tehdidiyle son buldu. Bir süre sonrasında benim ikametime polis ekipleri geldiler ve adres tespiti konusunda çalışma yaptılar, ben durumu öğrendiğimde benim bu adreste kiracı konumda olmama rağmen aslında bu evde ikamet etmediğime dair ihbarda bulunulmuş, halbuki ben bu adreste yaklaşık olarak 9 senedir ikamet ederim" dedi.
DAİRE GİRİŞİNE KAMERA TAKTIRDI
Söylemez, "12.01.2023 günü ise dairemin giriş kapısının hemen üzerine bir kamera takıldığını gördüm, bu kamera benim özel hayatımı ihlal etmek için takılmıştır, kaldı ki bu kameradan binanın başka konumlarında bir benzeri de yoktur. Ben yaşanan olay ile ilgili olarak mağdur olmuş durumdayım. Yasal kira zammı sınırı yüzde 28 civarı bir oran olmasına rağmen ben bu şahsa yüzde 150 oranında zam teklif ettim anlaşamayınca kendisi beni önce tehdit etti ardından ise hakkımda asılsız ihbarlarda bulunup, evimin girişine kamera taktırarak bizim özel hayatımıza müdahale etti, ben kendim ve ailemin adına durumdan endişeliyim. Ben konu ile ilgili olarak isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.