Ev sahibinden Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ölümü hak ediyorsun silahımı alıp geliyorum

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. Olay, 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana geldi. Deniz ve eşi, ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istedi.Ev sahibinin bahçede rögar açacağını öğrenen Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başladı. Ünlü şarkıcı ev sahibini üslup konusunda uyarınca ikili arasındaki tartışma alevlendi. Yine iddiaya göre ev sahibi, Deniz'e öfkelenince ünlü şarkıcıya, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" diye konuştu. Bu sırada Deniz'in eşi ikametinden telefonunu göstererek kayda aldığını söyleyince ev sahibi aracına gitmekten vazgeçerek tartışmaya bir süre daha devam etti.Özcan Deniz ve eşi, kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunarak ev sahibi hakkında şikâyetçi oldu. Ünlü sanatçı ifadesinde ölümle tehdit edildiğini, ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin bulunmadığını söyledi. Dadgar ise verdiği ifadesinde eşinin söylediklerinin doğru olduğunu, telefonu göstermeseydi ev sahibinin silahını getireceğini belirtti.