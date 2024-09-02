Ev sattıran komşu mobbingi

Oyuncu Bülent Polat'ın başı komşularıyla dertte! İşleri nedeniyle şu sıralar Kapadokya'da çalışan Polat, Çanakkale'de yaşayan eşi ve iki çocuğunun, komşuları tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek isyan etti. Çanakkale'de lüks bir sitede yaşayan ailesinin komşularının mobbingine maruz kaldığını söyleyen oyuncu, yaşadıkları olaylar nedeniyle evlerini satacaklarını açıkladı.POLAT yaşananları şöyle anlattı: "Bebek ağlıyor diye jandarma çağırıyorlar. Daha önce de bizi şikâyet etmişler. Kendi halinde bir aileyiz. Ama birileri bize kafayı takmış durumda. Ben şehir dışında çalışıyorum. Eşim ve çocuklarım Çanakkale'de, aklım onlarda kalıyor. Oradan taşınsam da işin peşini bırakmayacağım. Ailemin huzurunu kaçıranları elbet bulacağım."